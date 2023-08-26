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25 августа прошло шоу воздушных гимнастов в Верхнем городском саду в Рязани

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Студия танца Веры Минцевой «Mint Dance School» покорила сцену Верхнего городского сада своими необычными и очень изящными выступления 25 августа в рамках VI Международного форума «Юность древних городов».

Выступали не только ученицы школы, но и сами преподаватели. Они представили очень пластичные, утончённые и воздушные номера. Каждое движение танцовщиц казалось невероятно лёгким. Казалось, что они делали их без малейшего напряжения, но на самом деле за каждым поворотом руки, переворотом и шпагатом скрыто множество часов упорных тренировок.

Команда Веры Минцевой с 2018 года провела более десяти подобных выступлений, а в ближайшее время планируются показы новой программы в Сочи, Великом Новгороде, Екатеринбурге.

— Я выступаю всего четвертый раз в жизни, для меня это очень всё неожиданно. Мы не ожидали, что наше мероприятие объединит сегодня столько людей, — делится Ангелина Серебренникова, открывшая мероприятие.

— Главное — ничего не бойтесь, особенно не бойтесь пробовать новое. Никогда не угадаешь, в чём найдёшь себя, — дала совет один из хореографов школы, которая тоже показала свои умения.

25 августа прошло шоу воздушных гимнастов в Верхнем городском саду в Рязани
25 августа прошло шоу воздушных гимнастов в Верхнем городском саду в Рязани
25 августа прошло шоу воздушных гимнастов в Верхнем городском саду в Рязани
25 августа прошло шоу воздушных гимнастов в Верхнем городском саду в Рязани
25 августа прошло шоу воздушных гимнастов в Верхнем городском саду в Рязани
25 августа прошло шоу воздушных гимнастов в Верхнем городском саду в Рязани

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