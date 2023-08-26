25 августа прошло шоу воздушных гимнастов в Верхнем городском саду в Рязани

Студия танца Веры Минцевой «Mint Dance School» покорила сцену Верхнего городского сада своими необычными и очень изящными выступления 25 августа в рамках VI Международного форума «Юность древних городов».
Выступали не только ученицы школы, но и сами преподаватели. Они представили очень пластичные, утончённые и воздушные номера. Каждое движение танцовщиц казалось невероятно лёгким. Казалось, что они делали их без малейшего напряжения, но на самом деле за каждым поворотом руки, переворотом и шпагатом скрыто множество часов упорных тренировок.
Команда Веры Минцевой с 2018 года провела более десяти подобных выступлений, а в ближайшее время планируются показы новой программы в Сочи, Великом Новгороде, Екатеринбурге.