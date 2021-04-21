21 апреля в Рязани без воды остались семь улиц

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Семь улиц остались без воды в Рязани в среду, 21 апреля. Об этом рязанцев информирует администрация.

Причина отключения – аварии на водопроводе. К их устранению приступили сотрудники Водоканала.

До 17.00 без воды придётся обходиться жителям дома №9 по улице Соколовская. Также до этого времени воды не будет по следующим адресам:

улица Островского, дом 6, дом 6 корп. 1, дом 4 (д/сад №160),

улица Братиславская, дом 17/2, дом 19 корп. 1, дом 19,

улица Первомайский проспект, дом 60, дом 60 корп. 1, дом 62а, дом 64, дом 64 корп. 1, дом 64 корп. 2, дом 64 корп. 3, дом 66 корп. 2, дом 62 корп. 1 (школа №39),

улица Школьный переулок, дом 1;

Также ХВС отключили в домах 21 и 21 корп. 1 по улице Комбайновая. улица Комбайновая, дом 21, дом 21 корп. 1;

Без воды остался, по сообщению мэрии, и частный сектор улицы Ленинского Комсомола (дома 15, 17, 17 корп. 1, 19, 15а.