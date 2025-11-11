Прокуратура выявила нарушения при ремонте моста в Рязанской области 

По поручению прокурора Рязанской области Дмитрия Коданёва органы прокуратуры осуществляют системный надзор за реализацией национальных проектов в регионе. Об этом сообщает телеграм-канала ведомства.

Прокурор Ухоловского района Алексей Горин с привлечением специалистов в сфере безопасности дорожного движения проверил ход проведения работ по ремонту мостового сооружения на автодороге Покровское-Канино, проводимых в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В ходе выезда выявлены нарушения требований ГОСТа, выразившиеся в отсутствии дорожных знаков и разметки, и иные недостатки.

По данному факту в адрес заказчика, дирекции дорог Рязанской области, внесено представление.