Вторник, 11 ноября, 2025
5 C
Рязань
Транспорт и дороги

Прокуратура выявила нарушения при ремонте моста в Рязанской области 

Алексей Самохин

По поручению прокурора Рязанской области Дмитрия Коданёва органы прокуратуры осуществляют системный надзор за реализацией национальных проектов в регионе. Об этом сообщает телеграм-канала ведомства. 

Прокурор Ухоловского района Алексей Горин с привлечением специалистов в сфере безопасности дорожного движения проверил ход проведения работ по ремонту мостового сооружения на автодороге Покровское-Канино, проводимых в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». 

В ходе выезда выявлены нарушения требований ГОСТа, выразившиеся в отсутствии дорожных знаков и разметки,  и иные недостатки.

По данному факту в адрес заказчика, дирекции дорог Рязанской области, внесено представление.

Читайте также  В селе Фатьяновка 11 ноября временно ограничат движение по наплавному мосту через Оку

Самые читаемые материалы

Новости мира

ФБР взялось за Зеленского, его сдал высокопоставленный чиновник из Киева

В руки ФБР попал невероятно ценный источник. Речь идет о человеке, который не просто был в курсе, а непосредственно участвовал в коррупционных схемах
Новости России

Специалист объяснил странное поведение отца перед пропажей семьи Усольцевых

Эксперт проанализировал последние видеозаписи Сергея и Ирины, размещенные женщиной в соцсетях.
Религия

Священник рассказал, что нужно говорить, заходя на кладбище

Кладбища посещают, чтобы привести в порядок могилы, помолиться об умерших в месте их упокоения.
Общество

Неизвестные сломали скульптуру «Кота учёного» на территории РГУ

Бронзовая скульптура «Кот учёный» была установлена в честь одноимённого литературного персонажа поэмы «Руслан и Людмила» Александра Пушкина.
Интересное

Идёт «последний правитель»: сербский старец рассказывал, как Россия спасёт весь мир

Грядут тяжёлые времена, но выведет мир из тьмы именно Россия.

Последние новости

Волгоградку с тяжелым инсультом отказались эвакуировать санавиацией из Сочи

Получившую инсульт в одном из санаториев Сочи жительницу Урюпинска...

В Рязанской области стартует второй поток программы «СВОй бизнес»

Программа позволит участникам СВО и ветеранам успешно адаптироваться в мирной жизни, получить новые знания и практические навыки

Прокуратура внесла представление мэрии Рязани из-за выбоин на дороге

Прокуратура Октябрьского района Рязани провела проверку после появления в СМИ сообщения о ненадлежащем состоянии автомобильной дороги в микрорайоне Карцево.

Труп обнаружили на улице Островского в Рязани

Труп лежит около здания, рядом находится чёрный рюкзак. Судя по виду, это мужчина. 

Regnum: приехавшую из Латвии русскую девочку не взяли в школу в Москве

Русскоязычную девочку, приехавшую из Латвии, не приняли в школу...

Рязанцы завоевали медали чемпионатов мира по единоборствам

Губернатор Рязанской области Павел Малков в телеграм-канале рассказал об успехах рязанских спортсменов. 

До 1 декабря рязанцы могут поменять страховщика пенсионных накоплений

Страховщиком может быть Социальный фонд России (СФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ). С начала года данным правом воспользовались более 3000 жителей региона.

Участника СВО Александра Мамонтова похоронят в  Шатуре 

Во вторник, 11 ноября, в Шатуре Московской области простятся с уроженцем Рязанской области, участником СВО Александром Мамонтовым.

Экономист назвал размер минимальной пенсии по старости на 2026 год

Как пояснил эксперт, неработающие пенсионеры, чьи доходы не достигают прожиточного минимума пенсионера (ПМП), получают федеральную или региональную социальную доплату до этого уровня.

Хирурги оставили в теле свердловского «терминатора» семь осколков после СВО

Свердловчанин Олег Полежаев получил тяжелые ранения на СВО и...

Рязанские спасатели показали видео поиска утонувших

Водолазы привлекаются к поискам пропавших и выполняют сложную и опасную работу. 

Раскрыт парадокс в действиях пенсионерки, столкнувшей ребенка под поезд метро

Пенсионерка Галина Малухина незадолго до нападения на 13-летнюю девочку...

На Украине забили тревогу из-за города, где не осталось мужчин

В Вилково Одесской области исчезли почти все мужчины призывного...

Военный эксперт Кнутов: Украина осталась без ключевых ракет из-за шатдауна

ВСУ остались без поставок нескольких типов ракет из-за шатдауна...

В Рязанской области не могут привить детей от ротавирусной инфекции из-за отсутствия препарата

В поликлиниках Рязанской области сообщили, что не закупают вакцину от ротавирусной инфекции, но она может быть доступна в частных медицинских учреждениях.