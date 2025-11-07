Владельцам машин в столице, а также в Рязани и Рязанской области, настоятельно рекомендуют не тянуть со сменой покрышек. Уже со вторника на следующей неделе температура опустится ниже нуля, а это означает одно — летняя резина превратится в настоящую проблему на дорогах. Такое предостережение озвучил Роман Вильфанд, возглавляющий научное направление в Гидрометцентре.

«Передвигаться на летних покрышках станет затруднительно, — подчеркнул специалист в беседе с ТАСС. — Среднесуточные показатели термометра уйдут в минус. Откладывать больше некуда, момент настал».

Характерные утренние туманы, которые окутывали город в начале недели, больше не появятся. Небо затянет плотной облачностью, солнце пробиваться сквозь неё практически не будет. Вильфанд уточнил: такая погода исключает образование радиационных туманов.

Помимо холода, столичный регион ожидают смешанные осадки. Выпадать будет и мокрый снег, и дождь — понемногу, но достаточно, чтобы дороги стали скользкими. Сочетание отрицательных температур с осадками делает зимнюю резину не просто желательной, а необходимой мерой безопасности.