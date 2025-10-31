В Рязани гости украли из супермаркета 9 ящиков водки для свадебного стола

В отдел МВД России по Московскому району Рязани обратился руководитель гипермаркета, расположенного на окраине города. Он сообщил о пропаже из торгового зала девяти ящиков водки.

Оперативники уголовного розыска опросили работников магазина и нашли очевидцев, которые видели, как двое мужчин загружали коробки с водкой в автомобили свадебного кортежа, украшенные лентами и другими праздничными аксессуарами.

Полицейские установили, что кортеж направлялся в поселок Дягилево. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что к краже причастны двое родственников — местные жители 40 и 21 года. Оба злоумышленника были разысканы и задержаны.

По предварительным данным, мужчины приехали к гипермаркету на автомобилях, участвующих в свадебном кортеже, который направлялся в Дягилево для празднования свадьбы. Родственники отделились от основной группы, загрузили в две тележки девять ящиков водки и, подыскивая удобный момент, дождались, когда кассир был занят обслуживанием покупателей с большим количеством товаров. Воспользовавшись этим, они незаметно вывезли тележки за пределы торгового зала и погрузили спиртное в автомобили кортежа. Позже бутылки водки были поставлены на свадебный стол.

Следователь полиции возбудил в отношении задержанных уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Им грозит до пяти лет лишения свободы.