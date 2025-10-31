Пятница, 31 октября, 2025
В Рязани гости украли из супермаркета 9 ящиков водки для свадебного стола

Алексей Самохин

В отдел МВД России по Московскому району Рязани обратился руководитель гипермаркета, расположенного на окраине города. Он сообщил о пропаже из торгового зала девяти ящиков водки.

Оперативники уголовного розыска опросили работников магазина и нашли очевидцев, которые видели, как двое мужчин загружали коробки с водкой в автомобили свадебного кортежа, украшенные лентами и другими праздничными аксессуарами.

Полицейские установили, что кортеж направлялся в поселок Дягилево. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что к краже причастны двое родственников — местные жители 40 и 21 года. Оба злоумышленника были разысканы и задержаны.

По предварительным данным, мужчины приехали к гипермаркету на автомобилях, участвующих в свадебном кортеже, который направлялся в Дягилево для празднования свадьбы. Родственники отделились от основной группы, загрузили в две тележки девять ящиков водки и, подыскивая удобный момент, дождались, когда кассир был занят обслуживанием покупателей с большим количеством товаров. Воспользовавшись этим, они незаметно вывезли тележки за пределы торгового зала и погрузили спиртное в автомобили кортежа. Позже бутылки водки были поставлены на свадебный стол.

Следователь полиции возбудил в отношении задержанных уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Последние новости

Остановку общественного транспорта в центре Рязани переименовали

Остановочный пункт «Стадион Спартак» в районе жилого здания, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Маяковского, д. 44Б, переименован в остановочный пункт «Рязань Арена».

Коц объяснил решение Путина пустить западные СМИ в Красноармейск

Президент Владимир Путин приказал Минобороны пустить иностранных журналистов в...

Циклон принёс в Центральную Россию дожди и аномальное тепло

В Рязани дождь уже идёт. По прогнозам синоптиков, дождливая погода сохранится в течение всего дня пятницы, 31 октября, а также в ночь на субботу. 1 ноября прогнозируются уже небольшие кратковременные дожди. 

Усольцевы перестали жить вместе до загадочного исчезновения

Сергей и Ирина Усольцевы в последнее время не жили...

СТС покажет новое шоу с Леонидом Якубовичем 

15 ноября в 11:00 на СТС стартует новая телевикторина с Леонидом Якубовичем «Усатые факты» (16+), в которой три звёздные пары пытаются угадать, где правда, а где ложь.

Убийцей обезглавленной женщины в Екатеринбурге оказался ее сын

В Екатеринбурге задержали 20-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве...

Спецназ ВДВ штурмует Рыбное в Запорожской области 

Положение украинских формирований на этом участке становится критическим — удержать позиции практически невозможно.

В РГУ имени С.А. Есенина состоялось посвящение в первокурсники

Творческие коллективы новоиспеченных студентов соревновались между собой, продемонстрировав яркие таланты и невероятную энергетику.

Юрист предупредил россиян о мошенничестве с 13-й зарплатой

Злоумышленники пользуются праздничным настроением и желанием людей получить дополнительные средства, чтобы внедрять свои схемы и похищать деньги или личные данные.

Четыре человека погибли в массовом ДТП у ТЦ «Макси» в Туле

По информации губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, погибли четыре человека, ещё двадцать получили травмы различной степени тяжести.

Под Рязанью водитель «Лады» насмерть сбил пешехода на трассе

На втором километре автодороги «Чулково–Ермолово» 61-летний житель города Скопина, управляя автомобилем «Лада», сбил 39-летнего местного жителя. 

Два беспилотника сбиты над Рязанской областью сегодня ночью 

В ночь на пятницу, 31 октября, над Рязанской областью уничтожено два вражеских беспилотника. Об этом сообщается в сводке министерства обороны России. 

Юрий Подоляка: Америка, вместо того, чтобы «стать великой», все сильнее скатывается в состояние Гражданской войны

По мнению блогера, нынешние события — следствие политики США за рубежом, и теперь страна сталкивается с тем, что когда-то приносила другим.

ДТП на трассе М-5 стало причиной пробки в сторону Рязани

Рано утром в пятницу, 31 октября, на трассе М-5 «Урал» в Луховицах произошло ДТП, ставшее причиной серьёзной пробки при движении в сторону Рязани. 

«Известия»: банки без предупреждения увеличивают ставки и сроки кредитов

Чаще всего подобные корректировки происходят после отключения платных сервисных пакетов.