В РГУ имени С.А. Есенина состоялось посвящение в первокурсники

30 октября в Рязанском дворце молодёжи прошло посвящение в первокурсники РГУ имени С.А. Есенина. Творческие коллективы новоиспеченных студентов соревновались между собой, продемонстрировав яркие таланты и невероятную энергетику.

Оценивали творческие номера и костюмированное шоу члены жюри:

Николай Петрушкин, заместитель председателя комитета по делам молодежи Рязанской области;

Сергей Прошин, директор Рязанского дворца молодёжи;

Екатерина Алебастрова, заместитель директора по развитию молодёжных проектов Рязанского дворца молодёжи;

Игорь Потапов и Алексей Гусев, организаторы областных конкурсов «Алло, мы ищем таланты» и «Студенческая весна»;

Ольга Корсукова, начальник управления по молодёжной политики и воспитательной деятельности РГУ имени С.А. Есенина;

Дарья Пахомова, и.о. начальника центра творчества и молодежных инициатив РГУ имени С.А. Есенина;

Ольга Ситникова, руководитель вокальной студии «Blossom».

Студенты всех факультетов и институтов по традиции презентовали свои костюмы, символизирующие особенности их будущей профессии. Места в номинации «Костюмированное шоу» распределились следующим образом:

1 место – Факультет русской филологии и национальной культуры;

2 место – Институт естественных наук;

3 место – Факультет экономики, социологии и управления.

Творческие номера ребят были разнообразны: от детских мультфильмов до праздника Ивана Купалы. Постановки студентов высоко оценены членами жюри. В этом году в главном конкурсе первокурсников стали лучшими:

1 место – Институт естественных наук;

2 место – Институт истории, философии и политических наук и институт иностранных языков;

3 место – Факультет экономики, социологии и управления.

Посмотреть все выступления можно в записи трансляции.