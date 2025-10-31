Пятница, 31 октября, 2025
Юрист предупредил россиян о мошенничестве с 13-й зарплатой

Алексей Самохин
рубли, бухгалтерия
Image by Дарья Яковлева from Pixabay

Мошенники под видом выплаты 13-й зарплаты и новогодних премий обманывают россиян и выманивают у них деньги, сообщил РИА Новости юрист Иван Курбаков.

По его словам, злоумышленники пользуются праздничным настроением и желанием людей получить дополнительные средства, чтобы внедрять свои схемы и похищать деньги или личные данные.

«Перед Новым годом появляются мошеннические схемы, связанные с 13-й зарплатой и премиями. Основная опасность в том, что в преддверии праздников люди становятся менее внимательными к своим финансам», — отметил юрист.

Курбаков уточнил, что нередко мошенники требуют оплатить «налог», «комиссию» или предоставить личные данные якобы для получения «премии». Кроме того, они активно используют фишинговые сайты, поддельные письма, SMS и телефонные звонки от имени банков или государственных структур.

Телеграм-канал 112 сегодня рассказал историю жителя России, которому по ошибке начислили 13-ю зарплату в 7 миллионов рублей. 

В Ханты-Мансийске сотруднику одного из заводов неожиданно повезло — на счёт пришла 13-я зарплата в размере 7 миллионов рублей. Премия была больше обычных отпускных в сотню раз. Однако чудо оказалось делом техники — бухгалтер ошибся при переводе средств. Вместо одной зарплаты Владимир получил выплаты сразу 34 сотрудников другого филиала.

Сначала новоиспечённый миллионер лишь смеялся над удачей и даже пошутил, что Дед Мороз всё-таки существует. Но уже через несколько часов на телефон посыпались звонки из службы безопасности предприятия — сотрудники настаивали на возврате денег.

Мужчина не спешил расставаться с неожиданной премией. Он изучил законодательство и обнаружил, что при технической ошибке организация может вернуть переведённые средства только с согласия получателя. Когда уговоры не сработали, на Владимира начали давить.

В ответ мужчина продал имущество, купил новую машину, сменил номер телефона и вместе с семьёй уехал в другой город. Тогда против него подали заявление в полицию, обвинив в сговоре с бухгалтером. Банк заблокировал счёт, однако вскоре дело прекратили: доказательств преступления не нашли.

Сегодня история дошла до суда. Завод требует вернуть «лишние» миллионы, а Владимир продолжает отстаивать своё право на них. Кто окажется прав, решит суд, но уже ясно одно: такая «премия» может стоить нервов дороже самих миллионов.

Последние новости

Остановку общественного транспорта в центре Рязани переименовали

Остановочный пункт «Стадион Спартак» в районе жилого здания, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Маяковского, д. 44Б, переименован в остановочный пункт «Рязань Арена».

Коц объяснил решение Путина пустить западные СМИ в Красноармейск

Президент Владимир Путин приказал Минобороны пустить иностранных журналистов в...

Циклон принёс в Центральную Россию дожди и аномальное тепло

В Рязани дождь уже идёт. По прогнозам синоптиков, дождливая погода сохранится в течение всего дня пятницы, 31 октября, а также в ночь на субботу. 1 ноября прогнозируются уже небольшие кратковременные дожди. 

Усольцевы перестали жить вместе до загадочного исчезновения

Сергей и Ирина Усольцевы в последнее время не жили...

СТС покажет новое шоу с Леонидом Якубовичем 

15 ноября в 11:00 на СТС стартует новая телевикторина с Леонидом Якубовичем «Усатые факты» (16+), в которой три звёздные пары пытаются угадать, где правда, а где ложь.

Убийцей обезглавленной женщины в Екатеринбурге оказался ее сын

В Екатеринбурге задержали 20-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве...

Спецназ ВДВ штурмует Рыбное в Запорожской области 

Положение украинских формирований на этом участке становится критическим — удержать позиции практически невозможно.

В РГУ имени С.А. Есенина состоялось посвящение в первокурсники

Творческие коллективы новоиспеченных студентов соревновались между собой, продемонстрировав яркие таланты и невероятную энергетику.

В Рязани гости украли из супермаркета 9 ящиков водки для свадебного стола

После кражи подозреваемые на свадебном кортеже уехали в Дягилево

Четыре человека погибли в массовом ДТП у ТЦ «Макси» в Туле

По информации губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, погибли четыре человека, ещё двадцать получили травмы различной степени тяжести.

Под Рязанью водитель «Лады» насмерть сбил пешехода на трассе

На втором километре автодороги «Чулково–Ермолово» 61-летний житель города Скопина, управляя автомобилем «Лада», сбил 39-летнего местного жителя. 

Два беспилотника сбиты над Рязанской областью сегодня ночью 

В ночь на пятницу, 31 октября, над Рязанской областью уничтожено два вражеских беспилотника. Об этом сообщается в сводке министерства обороны России. 

Юрий Подоляка: Америка, вместо того, чтобы «стать великой», все сильнее скатывается в состояние Гражданской войны

По мнению блогера, нынешние события — следствие политики США за рубежом, и теперь страна сталкивается с тем, что когда-то приносила другим.

ДТП на трассе М-5 стало причиной пробки в сторону Рязани

Рано утром в пятницу, 31 октября, на трассе М-5 «Урал» в Луховицах произошло ДТП, ставшее причиной серьёзной пробки при движении в сторону Рязани. 

«Известия»: банки без предупреждения увеличивают ставки и сроки кредитов

Чаще всего подобные корректировки происходят после отключения платных сервисных пакетов.