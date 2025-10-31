Юрист предупредил россиян о мошенничестве с 13-й зарплатой

Мошенники под видом выплаты 13-й зарплаты и новогодних премий обманывают россиян и выманивают у них деньги, сообщил РИА Новости юрист Иван Курбаков.

По его словам, злоумышленники пользуются праздничным настроением и желанием людей получить дополнительные средства, чтобы внедрять свои схемы и похищать деньги или личные данные.

«Перед Новым годом появляются мошеннические схемы, связанные с 13-й зарплатой и премиями. Основная опасность в том, что в преддверии праздников люди становятся менее внимательными к своим финансам», — отметил юрист.

Курбаков уточнил, что нередко мошенники требуют оплатить «налог», «комиссию» или предоставить личные данные якобы для получения «премии». Кроме того, они активно используют фишинговые сайты, поддельные письма, SMS и телефонные звонки от имени банков или государственных структур.

Телеграм-канал 112 сегодня рассказал историю жителя России, которому по ошибке начислили 13-ю зарплату в 7 миллионов рублей.

В Ханты-Мансийске сотруднику одного из заводов неожиданно повезло — на счёт пришла 13-я зарплата в размере 7 миллионов рублей. Премия была больше обычных отпускных в сотню раз. Однако чудо оказалось делом техники — бухгалтер ошибся при переводе средств. Вместо одной зарплаты Владимир получил выплаты сразу 34 сотрудников другого филиала.

Сначала новоиспечённый миллионер лишь смеялся над удачей и даже пошутил, что Дед Мороз всё-таки существует. Но уже через несколько часов на телефон посыпались звонки из службы безопасности предприятия — сотрудники настаивали на возврате денег.

Мужчина не спешил расставаться с неожиданной премией. Он изучил законодательство и обнаружил, что при технической ошибке организация может вернуть переведённые средства только с согласия получателя. Когда уговоры не сработали, на Владимира начали давить.

В ответ мужчина продал имущество, купил новую машину, сменил номер телефона и вместе с семьёй уехал в другой город. Тогда против него подали заявление в полицию, обвинив в сговоре с бухгалтером. Банк заблокировал счёт, однако вскоре дело прекратили: доказательств преступления не нашли.

Сегодня история дошла до суда. Завод требует вернуть «лишние» миллионы, а Владимир продолжает отстаивать своё право на них. Кто окажется прав, решит суд, но уже ясно одно: такая «премия» может стоить нервов дороже самих миллионов.