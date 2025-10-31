Блогер Юрий Подоляка в своем телеграм-канале написал, что США стремительно погружаются в состояние, напоминающее начало гражданской войны. По его словам, страна сегодня выглядит не «великой», а раскачанной внутренними конфликтами и страхом внутри политической элиты.

Чиновники уезжают на военные базы

Подоляка ссылается на публикацию журнала The Atlantic. После убийства политического активиста Чарли Кирка, отмечает он, многие высокопоставленные чиновники США вынуждены покидать свои дома в Вашингтоне. Причина — поступающие угрозы в адрес их самих и их семей. Жить они теперь предпочитают на военных базах в окрестностях столицы.

Как уточняет блогер, это касается, в частности, госсекретаря США Марко Рубио и главы оборонного ведомства Пита Хегсета. При этом власти активизировали меры внутренней безопасности.

В Соединённых Штатах из частей Национальной гвардии формируются новые подразделения быстрого реагирования. Их основная задача — предотвращение и подавление угроз внутри страны. Блогер утверждает, что эти батальоны предназначены для борьбы с так называемыми «радикальными элементами», протестная активность которых поддерживается демократами.

Он полагает, что именно действия представителей Демократической партии всё больше толкают страну к внутреннему противостоянию.

Ироничное пожелание от автора

В конце публикации Подоляка с характерной иронией отметил: «Желаю обеим противоборствующим сторонам успехов в их нелёгком деле и, конечно, каждой — победы». По мнению блогера, нынешние события — следствие политики США за рубежом, и теперь страна сталкивается с тем, что когда-то приносила другим.