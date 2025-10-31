Циклон принёс в Центральную Россию дожди и аномальное тепло

Столица за сутки получит четверть сверх месячной нормы осадков. Такой прогноз 31 октября опубликовали «Метеовести».

Европейский циклон добрался до России

Атмосферный вихрь движется с запада и уже накрыл Центральную Россию. Вчера вечером его облака достигли Калининграда — там полили дожди, а ночью поднялся штормовой ветер. Напомним, этот же циклон недавно устроил погодный хаос в Италии и Испании из-за беспрецедентной активности. Сегодня фронтальные облака спровоцируют осадки на огромной территории — от Кольского полуострова до нижнего течения Дона.

В основном дожди будут умеренными. Но юго-западу Европейской России повезёт меньше: кое-где за сутки выльется 10–20 миллиметров, а местами и больше.

Среди больших городов больше всего достанется Туле и Смоленску. Москва и Брянск отделаются более скромными порциями воды. Ливни осложнят движение на дорогах, однако серьёзных подтоплений, скорее всего, не случится.

В Рязани дождь уже идёт. По прогнозам синоптиков, дождливая погода сохранится в течение всего дня пятницы, 31 октября, а также в ночь на субботу. 1 ноября прогнозируются уже небольшие кратковременные дожди.

Циклон быстро уйдёт на юго-восток

Хорошая новость: вихрь ненадолго. Облачная система, которая сегодня накрыла западные районы, на выходных начнёт распадаться и дрейфовать к югу и востоку. Дожди пойдут на спад. Солнце станет пробиваться сквозь тучи и снова прогревать землю.

Европейская Россия продолжит удивлять октябрьским теплом. В субботу и воскресенье на севере термометры покажут от +1° до +6°. В центре и на Северо-Западе ожидается +5…+10°. Самые высокие температуры зафиксируют на юге — до +15…+20°.

К празднику народного единства самая мокрая погода будет в Петербурге при +8°. В центральных областях дожди пройдут лишь кое-где — Москва и Воронеж встретят праздник с +7…+10°. А вот южанам повезло по-настоящему: солнечно, почти без осадков, и в Краснодаре настоящая майская температура +16…+18°.