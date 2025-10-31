«Известия»: банки без предупреждения увеличивают ставки и сроки кредитов

Клиенты российских банков стали сообщать о неожиданных изменениях условий по уже оформленным кредитам. Как выяснили «Известия», финансовые организации в ряде случаев корректируют график платежей и пересчитывают кредит так, что общий срок займа увеличивается. Итог — растет сумма переплаты, клиент сталкивается с новой кредитной реальностью, о которой его никто заранее не предупредил. Иногда банки меняют и процентные ставки, хотя договор заемщик уже подписал.

Чаще всего подобные корректировки происходят после отключения платных сервисных пакетов. Эти пакеты ранее обеспечивали заемщикам льготные условия — сниженные ставки или дополнительные бонусы. Когда услуга перестает действовать, банк вправе вернуть стандартные параметры по договору. Проблема в том, что клиенты не всегда делают это осознанно: пакет может «слететь» автоматически из-за нарушения каких-то пунктов соглашения. В результате человек внезапно обнаруживает, что его ежемесячный платеж вырос, а срок кредита растянулся.

Управляющий партнер ЮК «Провъ» Александр Киселев рассказал, что обращений от заемщиков с подобными жалобами становится все больше. По его словам, речь идет уже не о единичных случаях — участились истории, когда банки без согласия клиента повышают ставку, продлевают срок займа или увеличивают ежемесячный платеж.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов уточняет: формально банки имеют право менять условия, но только строго в рамках закона — если заемщик действительно нарушил договор.

«Даже небольшая просрочка платежа может стать причиной повышения процентной ставки», — отмечает юрист.

Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев добавляет: обычно «невыгодные» условия вступают в силу после того, как заемщик теряет льготный статус — например, при отключении бонусного пакета. И вернуть прежние ставки или привилегии потом практически невозможно.

«Если эта развилка уже пройдена, дороги назад, как правило, нет», — подчеркивает эксперт.