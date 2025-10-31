Два беспилотника сбиты над Рязанской областью сегодня ночью 

В ночь на пятницу, 31 октября, над Рязанской областью уничтожено два вражеских беспилотника. Об этом сообщается в сводке министерства обороны России.

По данным ведомства, с 11 часов вечера 30 октября до 8 утра 31 октября над Россией силами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Больше всего беспилотников — 31 — сбито в Курской области. Над Воронежской областью уничтожили 21 дрон. По 9 БПЛА уничтожено в Тульской и Тамбовской областях, в Липецкой — 6.

Ещё один вражеский беспилотник уничтожили над Московским регионом.