Четыре человека погибли в массовом ДТП у ТЦ «Макси» в Туле

Утром 31 октября в Туле произошла крупная авария. На Пролетарском мосту, неподалёку от торгового центра «Макси», столкнулись трамвай и две маршрутки. По информации губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, погибли четыре человека, ещё двадцать получили травмы различной степени тяжести.

Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы около 8 часов утра. Уже через шесть минут на место прибыли двенадцать бригад скорой помощи. Медики оперативно начали осмотр пострадавших и транспортировку их в городские больницы.

Миляев уточнил, что среди погибших и раненых нет детей. К ликвидации последствий подключились оперативные службы, представители регионального правительства и администрации Тулы.

По данным СМИ, столкновение произошло на подъёме моста, где движение часто затруднено. Сейчас на месте продолжают работать следователи и эксперты. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

Ход проверки взят на контроль прокуратурой Тульской области.