Пятница, 31 октября, 2025
6.3 C
Рязань
Новости России

Четыре человека погибли в массовом ДТП у ТЦ «Макси» в Туле

Алексей Самохин
@t.me/prokuraturatula

Утром 31 октября в Туле произошла крупная авария. На Пролетарском мосту, неподалёку от торгового центра «Макси», столкнулись трамвай и две маршрутки. По информации губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, погибли четыре человека, ещё двадцать получили травмы различной степени тяжести.

Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы около 8 часов утра. Уже через шесть минут на место прибыли двенадцать бригад скорой помощи. Медики оперативно начали осмотр пострадавших и транспортировку их в городские больницы.

Миляев уточнил, что среди погибших и раненых нет детей. К ликвидации последствий подключились оперативные службы, представители регионального правительства и администрации Тулы.

По данным СМИ, столкновение произошло на подъёме моста, где движение часто затруднено. Сейчас на месте продолжают работать следователи и эксперты. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

Ход проверки взят на контроль прокуратурой Тульской области. 

Самые читаемые материалы

Новости России

Спасатель назвал место, где может находиться семья Усольцевых

По словам эксперта, это не просто догадка, а сценарий, с которым ему уже доводилось сталкиваться на практике.
Интересное

Вместо одной России – четыре: пророчество Жириновского о кровожадном плане США всколыхнуло Сеть

Политик-предсказатель за несколько лет до смерти рассказал о существовании секретного американского плана, как погубить Россию.
Происшествия

Стало известно, чей труп обнаружили около ДС «Олимпийский»

Появились некоторые подробности произошедшего 29 октября ЧП.
Происшествия

Пять БПЛА уничтожено над Рязанской областью сегодня ночью

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над Россией перехвачено и уничтожено 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Новости России

Проживший 20 лет в тайге отшельник объяснил, почему Усольцевы не оставили следов

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина всё ещё могут скитаться по тайге Красноярского края. Замёрзшие, уставшие, голодные — но живые.

Последние новости

Коц объяснил решение Путина пустить западные СМИ в Красноармейск

Президент Владимир Путин приказал Минобороны пустить иностранных журналистов в...

Циклон принёс в Центральную Россию дожди и аномальное тепло

В Рязани дождь уже идёт. По прогнозам синоптиков, дождливая погода сохранится в течение всего дня пятницы, 31 октября, а также в ночь на субботу. 1 ноября прогнозируются уже небольшие кратковременные дожди. 

Усольцевы перестали жить вместе до загадочного исчезновения

Сергей и Ирина Усольцевы в последнее время не жили...

СТС покажет новое шоу с Леонидом Якубовичем 

15 ноября в 11:00 на СТС стартует новая телевикторина с Леонидом Якубовичем «Усатые факты» (16+), в которой три звёздные пары пытаются угадать, где правда, а где ложь.

Убийцей обезглавленной женщины в Екатеринбурге оказался ее сын

В Екатеринбурге задержали 20-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве...

Спецназ ВДВ штурмует Рыбное в Запорожской области 

Положение украинских формирований на этом участке становится критическим — удержать позиции практически невозможно.

В РГУ имени С.А. Есенина состоялось посвящение в первокурсники

Творческие коллективы новоиспеченных студентов соревновались между собой, продемонстрировав яркие таланты и невероятную энергетику.

Юрист предупредил россиян о мошенничестве с 13-й зарплатой

Злоумышленники пользуются праздничным настроением и желанием людей получить дополнительные средства, чтобы внедрять свои схемы и похищать деньги или личные данные.

В Рязани гости украли из супермаркета 9 ящиков водки для свадебного стола

После кражи подозреваемые на свадебном кортеже уехали в Дягилево

Под Рязанью водитель «Лады» насмерть сбил пешехода на трассе

На втором километре автодороги «Чулково–Ермолово» 61-летний житель города Скопина, управляя автомобилем «Лада», сбил 39-летнего местного жителя. 

Два беспилотника сбиты над Рязанской областью сегодня ночью 

В ночь на пятницу, 31 октября, над Рязанской областью уничтожено два вражеских беспилотника. Об этом сообщается в сводке министерства обороны России. 

Юрий Подоляка: Америка, вместо того, чтобы «стать великой», все сильнее скатывается в состояние Гражданской войны

По мнению блогера, нынешние события — следствие политики США за рубежом, и теперь страна сталкивается с тем, что когда-то приносила другим.

ДТП на трассе М-5 стало причиной пробки в сторону Рязани

Рано утром в пятницу, 31 октября, на трассе М-5 «Урал» в Луховицах произошло ДТП, ставшее причиной серьёзной пробки при движении в сторону Рязани. 

«Известия»: банки без предупреждения увеличивают ставки и сроки кредитов

Чаще всего подобные корректировки происходят после отключения платных сервисных пакетов.

Отбой угрозы БПЛА объявили в Рязани утром 31 октября

Сообщение о снятии опасности поступило рязанцам на мобильные приложения в 07:13.