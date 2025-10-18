Воскресенье, 19 октября, 2025
В Рязани есть добрая традиция пристраивать животных через выставки

Валерия Мединская

Жизнь полна перемен, но что-то остается неизменным. Например, постоянная работа волонтёров-организаторов выставки «Пойдём домой». Заключительное в этом году мероприятие прошло под патронажем городской службы по контролю за безнадзорными животными.

Каждый летний месяц в лесопарке проводились выставки собак и кошек из приютов, но ещё больше трудов осталось за кадром — от медицинских профилактик и манипуляций до поисков нового дома для своих воспитанников.

В воскресенье, 12 октября, прошла заключительная выставка, в конце которой подвели итоги на весь летний-осенний период.К одиннадцати часам заканчивается регистрация всех пушистиков и приставленных к ним волонтёров. После чего последовало объявление: все, кто сегодня забёт домой собаку или кошку, получат подарок — купон на скидку в зоомагазине. А также для гостей выставки действует приятная скидка на горячие напитки, если сказать кодовое слово. И на этом новшества не заканчиваются, ведь на выставке появился профессиональный ведущий. Рассказав все новости о продвижении проекта, перешли к самой важной части — показ собак. Волонтёры по очереди выходили к сцене и рассказывали историю своего подопечного. Те с волонтёрами проходили круг почёта, чтобы каждый гость мог поближе познакомиться, угостить и приласкать песика. Но не прошла еще первая пятёрка, как микрофон перехватили, чтобы представить счастливчика, который уезжает с хозяйкой. Рыжик наконец услышал заветные слова «пойдём домой» и, счастливый, напоследок покрасовался на сцене. А волонтёр не смог сдержать слез от радости за своего подопечного, нашедшего дом.

Анастасия была на прошлой выставке и сразу заприметила его, но брать побоялась:

— У меня никогда не было собственной собаки, только у родителей. И за то время, что прошло с первой выставки, я всё-таки решила, что мне нужен друг.

Выставку посетили не только те, кто только собирается завести питомца, но и старые друзья. Наталья взяла Дину с выставки годом ранее. Собака счастлива и безумно любит хозяйку, но всё ещё помнит о таких мероприятиях, как участник. А потому дрожала и просилась на руки. «Боится, что отдам её, но как я могу так поступить?», — отшутилась Наталья. Дина «поцеловала» хозяйку в нос в знак подтверждения её слов.

Рядом со сценой располагались столы с товарами для животных и украшения, игрушки и аксессуары ручной работы. «Все вырученные средства пойдут на поддержку приюта!» — громко заявляют продавцы, стоит только заглядеться на прилавок. — Всегда берут по-разному. Бывает, половину отвозим обратно, а иногда приходится требовать пополнения, потому что все разобрали, — поделись продавцы.

Обратим внимание на волонтёров-сопровождающих. Все они — приехали из разных мест, и нельзя составить общий портрет, ведь среди них мужчины и женщины всех возрастов, студенты и… дети! Мальчики и девочки, подражая взрослым, с серьёзными лицами водили таких же маленьких подопечных по Лесопарку. Одна из волонтёров, студентка Спасского Политехнического техникума Лиза поделилась своей историей, как она занялась помощью бездомным животным:

— Сказали, что нужна помощь в приютах. И к животным я очень тепло отношусь, поэтому эта тема задела за живое. Такая практика даёт мне облегчение от того, что меньше собак и кошек будут скитаться по улицам в холоде и голоде, и наконец обретут дом, где их любят. это и стало моей целью на лето.

Лиза была с очаровательной восьмимесячной девочкой Касе которая приехала из самого Спасска. К сожалению, хозяина в тот день она не нашла. Но будем верить, что обязательно обзаведется им в следующий раз!

Между тем, кошкам повезло чуть больше. За ними выстроилась очередь. Да такая, что осталась всего одна:

— Мы изначально приехали с целью забрать кошку. Не хотели сильно взрослую, и детям понравилась именно Шампань, — рассказала её новая хозяйка Юля.

Тем временем октябрь перестал баловать солнышком и начался дождь. Потому выставка завершилась оперативным подведением итогов. Из мини-приюта «Путь домой» переехали в новый дом 21 воспитанник. Всего за сезон семью обрели 41 собака и 51 кошка.  Будем ждать продолжения выставок летом и надеяться, что в следующем году заветные слова «пойдём домой» будут звучать ещё чаще.

В июне новый дом нашла и полуторагодовалая Лейла, ставшая затем Лесси. За прошедшие три месяца она полностью освоилась дома. А кроме того, почти заново научилась бегать и прыгать, чего не могла делать раньше из-за травмы лапы. Куратор Елена Митина, увидев её, сразу заметила перемены:

— Взгляд-то как изменился! Повеселела, похорошела.

И правда, в глазах читается преданность и любовь, но что важнее —  счастье. И многого для этого не нужно. Только дом,где собака чувствует себя нужной и любимой. Будем ждать всех желающих в новом сезоне. И не бойтесь впустить любовь в свое сердце.

