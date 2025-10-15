В лесах Рязанской области завершился пожароопасный сезон, зарегистрировано 26 лесных пожаров

В лесах Рязанской области 15 октября завершился пожароопасный сезон. Об этом сообщает региональное Минприроды.
В 2025 году пожароопасный сезон начался 15 марта. С этого момента на территории лесного фонда региона было зарегистрировано 26 лесных пожаров.
Все пожары были ликвидированы в день обнаружения – не допущено ни одного случая перехода огня с лесного фонда на населенные пункты и объекты инфраструктуры.
С 15 октября региональные лесные службы работают в штатном режиме.
Телефоны служб реагирования на природные пожары:
- горячая линия «Лесной охраны» — 8-800-100-94-00;
- единый номер экстренных служб — 112.