Пятница, 17 октября, 2025
6.3 C
Рязань
Общество

На обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения направлено свыше 630 млн рублей

Анастасия Мериакри
Изображение от Freepik

В Рязанской областной Думе состоялся «Правительственный час», посвященный итогам подготовки коммунальной инфраструктуры, объектов социальной инфраструктуры и жилищного фонда к отопительному сезону.

О проведенной работе депутатов областной думы проинформировали министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области Артем Уворвихвост, начальник Государственной жилищной инспекции региона Татьяна Тарасюк, руководители Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области и администрации г. Рязани.

Основной доклад, посвященный итогам подготовки к отопительному сезону, представил министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области Артем Уворвихвост. Он отметил, что с марта 2025 года в регионе проводятся мероприятия по подготовке муниципальных образований к отопительному сезону 2025/2026 годов.

Согласно проведенному мониторингу, по состоянию на 6 октября текущего года к предстоящему отопительному периоду готово 99,2 % объектов. Объем финансовых средств, направленных на модернизацию коммунальной инфраструктуры, по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» составляет более 14 миллиардов рублей.

В рамках заключенного Министерством с Приокским управлением Ростехнадзора соглашения регулярно осуществлялись промежуточные проверки хода работ по подготовке к отопительному сезону ресурсоснабжающих организаций муниципалитетов. В 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на мероприятия по обеспечению надежного и бесперебойного теплоснабжения направлено свыше 630 млн рублей, за счет которых производится замена порядка 20 км тепловых сетей, что почти в 3 раза превышает показатели прошлого года. Всего по плану на 2025 год должно быть обновлено более 41 км тепловых сетей.

«По состоянию на 13 октября отопление подано в 100% многоквартирных домов и объектов соцсферы. Периодически возникают повреждения в тепловых сетях, в основном в Рязани, которые оперативно устраняются. Также пока есть вопросы к качеству теплоснабжения, в первую очередь они связаны с развоздушиванием стояков и наладкой гидравлического режима управляющими компаниями в многоквартирных домах» – сказал министр.

Начальник Государственной жилищной инспекции региона Татьяна Тарасюк проинформировала о работе с управляющими компаниями по подготовке к отопительному сезону и соблюдению сроков получения паспортов готовности.

Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области Артем Уворвихвост и начальник Государственной жилищной инспекции региона Татьяна Тарасюк также ответили на вопросы депутатов, в том числе касающиеся порядка перерасчета оплаты за отопление, работе по повышению качества теплоснабжения в домах.

