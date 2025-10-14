В Волжском раскрыли жестокое убийство безногого участника СВО

Следователи и полицейские раскрыли жестокое убийство участника спецоперации, лишившегося обеих ног на фронте, в Волжском, пишет V1.RU.
Тело мужчины нашли напротив кафе «Бубульон» на улице Сталинградской. Во вторник стало известно о задержании подозреваемого, им оказался знакомый погибшего. По предварительной версии, накануне смерти боец гостил у него, приятели распивали спиртное.
Злоумышленник бил ветерана СВО металлическим прутом и деревянной решеткой для хранения банных принадлежностей. Он и его собутыльники вынесли тело на улицу, выбросив протезы в другом месте.
Возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».