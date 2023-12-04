15-летнего подростка зарезали на остановке, Следком раскрыл подробности

Следователями СУ СК России по Иркутской области установлены обстоятельства убийства 15-летнего подростка, сообщает телеграм-канал ведомства.

По делу об убийстве задержаны 6 человек в возрасте 15-21 года. Некоторые молодые люди привлекались к уголовной ответственности, все характеризуются отрицательно.

Конфликт, закончившийся смертью молодого парня, случился 2 декабря на остановке общественного транспорта «Лисиха» в городе Иркутске. Компания из 6 человек вышла из сауны. На остановке по малозначительному поводу спровоцировали конфликт с 5 подростками, начали бить оппонентов.

— В результате инцидента 15-летнему мальчику было нанесено 4 ножевых ранения, от которых он скончался на месте происшествия, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Подозреваемые сбежали, но были оперативно задержаны бойцами СОБР. Двое пытались скрыться в Качугском районе, остальных поймали в Иркутске.

Ранее в СМИ появились сообщения, что убийство произошло по мотивам сериала «Слово пацана», но в Следкоме эту информацию опровергли.

Нож, которым убили парня, изъят, решается вопрос о мере пресечения задержанным.

Фото: t.me/sledcom38