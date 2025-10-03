130-летие со дня рождения Есенина отметят не только в Константинове, но и в Рязани. Афиша праздничных мероприятий

4 и 5 октября в Рязани и в Государственном музее-заповеднике в Константинове состоится масштабное празднование 130-летия со дня рождения Сергея Есенина. Соединили в одном материале все доступные программы, чтобы представить вам полную афишу.

4 октября, суббота

– Фестиваль «С днем рождения, Хулиган» (0+), Рязанская ВДНХ.

ХУЛИГАНСКИЕ ИНТЕРАКТИВЫ

– 12:00 – 13:30 – Мастер-класс по созданию цветочной композиции «Букет для Анны Снегиной» (16+);

– 14:00 – 16:30 – Мастер-класс по созданию закладки для книг из кожи с портретом С.А. Есенина «Осенний сад» (12+);

– 14:00 – 17:00 – Анимационная программа для детей (0+);

ТВОРЧЕСКИЕ ХУЛИГАНСТВА

– 13:30 – 15:30 – Поэтический «Открытый микрофон» (0+);

– 15:00 – 16:00 – Интерактивный мини-спектакль для детей «Как маленький поэт талант искал» (0+);

– 16:20 – 17:00 – Лекция «Есенин в Рязани» (0+);

– 17:00 – 18:00 – «Хулиганские СтихоЧтения» от актера театра и кино Антона Шедоменцева (0+);

– 18:00 – 19:00 – Выступление музыкальной группы «Лыбедь» (0+).

5 октября, воскресенье

– Музыкально-поэтическая программа «Тебе, о родина, сложил я песню ту!» (6+), ДК «Приокский» – для всех желающих в 16:00 развернётся концерт, посвящённый прежде всего творческой жизни Есенина. Повесть в песнях и стихах, лирическим героем которой является сам поэт, прозвучит в исполнении артистов ДК: Народного молодежного театра «Нюанс», песенно-инструментального ансамбля «Отрада», ансамбля народной песни «Рушники» и других. Ещё раз – вход свободный.

– Юлия Ермоленко и группа «Esenin Street» (12+), Муниципальный культурный центр – МКЦ не останется в стороне. В 17:00 зрителей будет длать фьюжн поп-музыки и рока, дорогой сердцу классики и чего-то совершенно нового. Билеты можно приобрести на сайте учреждения, стоимость – 500 рублей.

Наконец, хедлайнер выходных – празднование 130-летия С.А. Есенина в Константинове (6+).

Вот подборка материалов, где можно найти самую полную и подробную информацию.

