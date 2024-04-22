1 мая пенсии вырастут у представителей ряда профессий. Кроме того, пенсионеров ожидает «праздничная» надбавка. Кто может рассчитывать на льготу?

По федеральному законодательству, 1 мая 2024 года произойдёт перерасчёт пенсий и доплат членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также пенсионеров из числа отдельных категорий работников угольной промышленности. Об этом изданию Life рассказала экономист Оксана Красовская.

По её словам, доплаты членам лётных экипажей и работникам шахт пересчитывают четыре раза в год. Один из плановых перерасчётов приходится на 1 мая. Доплата действует бессрочно. Перечисляют её автоматически к каждой пенсии. Лишь в том случае, если прекращается или приостанавливается выплата пенсии, прекращается или приостанавливается выплата и доплаты к ней. Бывает, что человек может предоставить дополнительные документы о стаже и среднемесячном заработке. Тогда они включаются в формулу по расчёту доплат и дают право на прибавку.

При этом размер доплат, как правило, у всех разный. Зависит он и от стажа работы, и от размера заплаты, и от суммы взносов в бюджет.

Кроме того, пенсионеры, достигшие 80 лет, получат повышение фиксированной платы на 100%. Их пенсии вырастут на 8134,88 рубля . Такую же сумму прибавки получат и люди, которым в мае 2024 года будет установлена I группа инвалидности. Но важно помнить, что если инвалид достигает 80 лет, вторую такую прибавку ему не сделают.

Также пенсионерам важно помнить, что в период майских праздников изменяется график выплат. Люди, получающие деньги в начале месяца, получат перечисление в конце апреля. А пенсионеры, имеющие отношение ко Дню Победы и Великой Отечественной войне, получат дополнительные выплаты в размере десяти тысяч рублей.