Жителя Тюменской области осудят за двойное убийство

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя поселка Механизаторов Упоровского района 1972 г. р. Мужчину обвиняют в убийстве двух человек (п.«а» ч.2 ст. 105 УК РФ), сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Тела женщины 1963 года рождения и её сожителя 1972 года рождения нашёл в квартире местный житель 7 июля 2022 года. У обоих были колото-резанные раны шеи.

Силовики задержали подозреваемого — знакомого убитых, 1972 года рождения. Мужчина рассказал, что ночью выпивал со знакомым. Во время пьянки произошла ссора, гость схватил нож и зарезал собутыльника. Затем вошел в комнату, где находилась женщина и не менее двух раз ударил ее ножом в область шеи.

Уголовное дело передали в суд.