Жители Рыбновского района Рязанской области сообщают об экологической катастрофе

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в интервью КП, что задумался о смене фамилии после мятежа ЧВК «Вагнер». По его словам, он может взять фамилию жены – певицы Валерии. «Мне нравится моя фамилия, не хочется с ней расставаться. Но был же такой Немирович-Данченко. Вот и мне можно стать, например, Перфилов-Пригожин», —...