Жители Костромы рассказали страшилки о поездках на ПАЗиках

После инцидента со сгоревшим автобусом жители Костромы вспомнили страшилки, связанные с общественным транспортом, пишет МК.

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Горожане отметили, что это уже третий подобный случай за два года. По их мнению, старые, ржавые списанные транспортные средства не могут быть технически исправными.

«Это только начало. Тем летом их столько сгорело, со счету сбились», – отметил костромич.

Другой пользователь отметил, что часть общественного транспорта в Костроме представлена «катафалками». Обсуждения в соцсетях свелись к выводу, что городской транспорт надо менять.