Пятница, 17 марта, 2023
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Жители Касимова обратились к главе муниципального образования с вопросами ЖКХ

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Фото: vk.com/abalashov62

В пятницу, 17 марта, глава муниципального образования, председатель Касимовской городской Думы Андрей Балашов провёл личный приём граждан. Об этом он написал ВКонтакте. 

Касимовцы озвучили проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Поднят вопрос строительства сетей водоснабжения на улицах Епифанова и Вишневая. Для прокладки магистральных и уличных разводящих сетей водопровода администрация Касимова составила предварительный сметный расчет. По словам Балашова, вопрос находится на контроле, прорабатываются возможные варианты решения.

Ещё одна тема — замена части центральной системы водоотведения на улице 50 лет СССР для устранения регулярных засоров и затопления подвала многоквартирного дома.

— Дал поручение МКП «Касимовсервис» регулярно, один раз в неделю, осуществлять промывку системы, провести исследование в целях выявления причин образования засоров.

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