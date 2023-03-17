Жители Касимова обратились к главе муниципального образования с вопросами ЖКХ

В пятницу, 17 марта, глава муниципального образования, председатель Касимовской городской Думы Андрей Балашов провёл личный приём граждан. Об этом он написал ВКонтакте.

Касимовцы озвучили проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Поднят вопрос строительства сетей водоснабжения на улицах Епифанова и Вишневая. Для прокладки магистральных и уличных разводящих сетей водопровода администрация Касимова составила предварительный сметный расчет. По словам Балашова, вопрос находится на контроле, прорабатываются возможные варианты решения.

Ещё одна тема — замена части центральной системы водоотведения на улице 50 лет СССР для устранения регулярных засоров и затопления подвала многоквартирного дома.

— Дал поручение МКП «Касимовсервис» регулярно, один раз в неделю, осуществлять промывку системы, провести исследование в целях выявления причин образования засоров.