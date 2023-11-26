Житель Тулы получил лёгкое ранение при падении беспилотника

При падении украинского беспилотника получил лёгкое ранение житель Тулы, сообщил утром 26 ноября губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

По словам главы региона, ночью была пресечена атака двух беспилотных летательных аппаратов. Оба были сбиты средствами ПВО Министерства обороны РФ.

Один аппарат подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Его приземление обошлось без повреждений и пострадавших.

Второй беспилотник, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. В трёх квартирах повреждены стёкла. Получившему лёгкое ранение жильцу оказали помощь.

— Реагирование экстренных служб организовано. В ближайшее время будут проведены работы по остеклению пострадавших квартир, — заявил Дюмин.

По информации SHOT, взрывотехники продолжают обследовать территорию и собирать детали и обломки аппарата. Модель БПЛА пока установить невозможно, останки беспилотника увезут на дальнейшую экспертизу. Жителей дома пока обратно в свои квартиры не пускают.