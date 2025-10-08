Среда, 8 октября, 2025
Житель Касимовского района, спиливший 180 сосен на чужом участке, получил условный срок

Алексей Самохин
Шацкий районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Касимовского района, обвиняемого в покушении на совершение кражи в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 

Судом мужчина признан виновным в умышленном причинении ущерба путем спиливания более 180 сосен на земельном участке сельскохозяйственного назначения, принадлежащем физическому лицу, что привело к материальному ущербу в размере свыше 277 тыс. рублей. Преступление не было доведено фигурантом до конца, поскольку противоправные действия были пресечены собственником земельного участка.

Вину осужденный признал, в содеянном раскаялся.

С учетом обстоятельств дела, наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

