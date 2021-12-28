ЖФК «Рязань-ВДВ» представил нового главного тренера Игоря Гаврилина

Новым главным тренером женского футбольного клуба «Рязань-ВДВ» стал Игорь Гаврилин. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба команды.

До этого специалист работал в Раменском с «Сатурном» и «Сатурном-2». За плечами наставника богатая карьера, в которой он успел сыграть за ярославский «Шинник», «Химки», «Коломну» и многие другие клубы, отмечает пресс-служба «десантниц».

В бытность футболистом нападающий выступал за «Рязань-Агрокомплект» в 2005-06 годах.

— У меня очень приятные воспоминания о времени, когда я работал и жил в Рязани, с большим желанием возвращаюсь в этот город, — рассказал Гаврилин. — После приглашения думал недолго, встретились с руководством, обсудили возможные варианты общей работы. Для меня это будет новый футбольный опыт, хочется, чтобы он был положительным как для меня, так и для команды!»

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Директор ЖФК «Рязань-ВДВ» Светлана Подоль отметила, что профессиональные качества Игоря Александровича «несомненно высоки».

— Ждём чемпионата, чтобы специалист уверенно смог их проявить, — приводит слова директора сайт команды.

До этого ЖФК «Рязань-ВДВ» возглавлял Георгий Шебаршин.