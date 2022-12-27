Женщина-водитель погибла в столкновении «Лэнд Крузер» с грузовиком под Рязанью

В результате ДТП с участием грузового автомобиля ДАФ под управлением 43-летнего водителя и «Тойота Лэнд Крузер» 35-летней женщины погибла водитель иномарки. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

Авария случилась под Рязанью 27 декабря в 15.40 на 546-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Обстоятельства происшествия уточняются.