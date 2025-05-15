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Происшествия

Женщина и ребёнок пострадали в ДТП на Касимовском шоссе в Рязани

Алексей Самохин

Пресс-служба УГИБДД Рязанской области сообщила подробности вчерашнего ДТП в Рязани, попавшего на видео.

По данным ГАИ, 14 мая около 17:40 рядом с домом № 25 по Касимовскому шоссе 36-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Хендай», столкнулась с автомобилем «Фиат», за рулём которого находилась 60-летняя жительница Рязани.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля «Фиат» и её 5-летняя пассажирка. Пострадавшим потребовалась помощь медиков.

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По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Женщина и ребёнок пострадали в ДТП на Касимовском шоссе в Рязани По данным ГАИ, 14 мая около 17:40 рядом с домом № 25 по Касимовскому шоссе 36-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Хендай», столкнулась с автомобилем «Фиат»

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