Женщина и ребёнок пострадали в ДТП на Касимовском шоссе в Рязани

Пресс-служба УГИБДД Рязанской области сообщила подробности вчерашнего ДТП в Рязани, попавшего на видео.
По данным ГАИ, 14 мая около 17:40 рядом с домом № 25 по Касимовскому шоссе 36-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Хендай», столкнулась с автомобилем «Фиат», за рулём которого находилась 60-летняя жительница Рязани.
В результате ДТП пострадали водитель автомобиля «Фиат» и её 5-летняя пассажирка. Пострадавшим потребовалась помощь медиков.
По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
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