Жёсткое ДТП в Рязани попало на видео

В Рязани попал на видео момент жёсткого ДТП на Касимовском шоссе. Запись появилась в соцсетях.

Легковые автомобили столкнулись на регулируемом светофором перекрёстке с улицей Новой. Удар был достаточно сильным.

Официальная информация уточняется.

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