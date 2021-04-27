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Вторник, 27 апреля, 2021
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Жена убила мужа во время интимной близости в Омской области

Никита Брыкин
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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Омской области, которая подозревается в убийстве мужа, пишет портал «СуперОмск».

Инцидент произошел ночь на 22 апреля в селе Усть-Ишимского района. По предварительной версии, 46-летняя супруга застала 35-летнего мужчину в постели с любовницей.

Уточняется, что женщина ворвалась в комнату в момент интимной связи любовников. В шоковом состоянии злоумышленница схватила нож и начала бить им в спину супруга. В итоге потерпевший скончался.

Умерший мужчина упал и придавил 35-летнюю любовницу своим бездыханным телом. Ей не удавалось самостоятельно выбраться. Тогда ей на помощь пришла ревнивая жена покойного. Вместе дамы вызвали полицию.

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