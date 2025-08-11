Железнодорожники провели встречу с аграриями в Рязани в канун перевозок нового урожая

В Рязани железнодорожники провели встречу с сельхозпроизводителями региона, посвященную организации перевозок аграрных грузов. В мероприятии приняли участие заместитель начальника Московской железной дороги (по территориальному управлению) Сергей Дмитров и министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов.

Главной темой обсуждения стала перевозка зерна нового урожая железнодорожным транспортом. Так, в августе со станций Рязанской области планируется отправить почти 30 тысяч тонн зерна: со станции Ряжск — 10 тыс. тонн, Рязань-2 – 7 тыс. тонн, Кораблино – 6 тыс. тонн и Дягилево – 5 тыс. тонн. Работники магистрали выразили готовность к приему и перевозке заявленных объемов грузов.

Кроме того, обсуждалась возможность расширения географии отправки злаковых по железной дороге, в том числе с использованием сервиса «грузовой экспресс».