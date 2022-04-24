Земельные разногласия с соседями: права, нормы, нюансы

Земельные споры между соседями возникают достаточно часто, быстро разрешить их удается не всегда. Такие конфликты иногда длятся годами, влекут серьезные денежные, психо-эмоциональные затраты. О том, как вести себя вовремя подобных ситуаций, что делать, дабы не допустить затягивания разногласий вокруг принадлежности и границ земли, расскажем в небольшом обзоре.

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Статья 64 Земельного кодекса прямо устанавливает, что все земельные споры подлежат рассмотрению в судебном порядке. Закон, впрочем, не мешает соседям договориться миром, но подобный исход дела обычно возможен лишь при участии с обеих сторон знающих юристов.

Если же одна из сторон категорически не идет на уступки, единственным выходом будет судебное разбирательство.

Кто здесь захватчик?

Соседский земельный спор это не всегда претензии из-за посаженного на меже куста картошки. Конфликты из-за участков можно разделить на несколько групп.

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Захват земли соседа. Умышленно или же из-за ошибки в документах, но один из соседей «присваивает» себе часть земельного участка, принадлежащего смежному владельцу. Каждая сторона считает себя единственно правой, искать истину придется лишь в суде, особенно, если на захваченном участке уже что-либо построено;

Конфликт при уточнении границ. Статья 39 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» (N 221 от 24 июля 2007 года) устанавливает, что местоположение границ земельных участков должно быть согласовано с заинтересованными лицами. Бывает и так, что соседи годами живут без проблем, но они возникают при попытке узаконить владение землей одним из собственников. По документам вполне может оказаться, что кто-то пользуется не своей землей.

Нарушение требований санитарного и противопожарного контроля. Для любой постройки, будь то баня или уличный туалет, есть достаточно жесткие требования, прописанные в СНиПах. Если один из соседей нарушил их, разместив строение слишком близко к границе другого землепользователя, то разрешать проблему придется также в суде.

— Достаточно регулярно конфликты возникают при межевании, заказанном одним из соседей или же совместно (например, при владении жилым домом и участком в общей долевой собственности), — считает сотрудник юридической консультации Алевтина Широкова

Прежде чем конфликт дойдет до суда, стороны (или хотя бы одна из них) пытаются всеми силами решить его самостоятельно. Для начал поймите, в чем заключается ваша или соседская претензия и с чем она связана.

Если с ошибкой в документации — запросите верный документ, если это возможно. Кадастровую ошибку, например, по простому запросу не исправить — обращаться в суд все же придется.

А может договоримся?

В тех случаях, когда причиной конфликта является личный интерес или же особая принципиальность, специалисты рекомендуют поинтересоваться нормами действующего законодательства. В идеале необходимо — письменное заключение квалифицированного юриста.

Если предметом спора являются лишь границы участка — проведите совместное межевание, которое поможет их установить или восстановить.

Любой конфликт лучше начинать решать с переговоров. Абстрагируйтесь от эмоций и попробуйте спокойно, без ругани, пообщаться о причинах проблемы и вариантах ее решения.

Можно привлечь к разрешению конфликта не только юриста, но и представителя земельного комитета мэрии, либо районной или сельской администрации. Но помните, в отличие от судебного решения даже основанное на законе заключение муниципальных органов не является безусловно обязательным к исполнению конфликтующим соседом.

Земельные споры подсудны исключительно районным (городским) судам.

Не стоит искать в Интернете образец искового заявления по земельным спорам между соседями — вы едва ли найдете иск, отражающий аналогичный вашему, спор. Лучше обратиться к опытному юристу, специализирующемуся на земельном праве.

Чтобы миновать судебные разбирательства, закон предписывает в обязательном порядке согласовывать результаты межевания с гражданами, владеющими смежными с конкретным участком землями.

Как исправить недочеты?

Если в реестре обнаружена кадастровая ошибка технического характера, следует обратиться в Росреестр с заявкой, в которой сослаться на № 218-ФЗ с требованием исправить недочет. Можно приложить необходимую документацию в качестве доказательства своей правоты. У регистрирующего органа в этом случая в распоряжении есть 3 дня с момента поступления документов для исправления ошибок или объяснения причин отказа.

— Все конфликтные ситуации, которые имеют отношение к земле, разрешаются при условии соблюдения срока исковой давности, который не должен превышать 3-х лет, — поясняет Алевтина Широкова. — Отсчет следует вести с момента, когда заявителю становится известно о наступлении обстоятельств, по которым происходит нарушение его прав. Иногда, рассматривая дела, представители судовых инстанций сталкиваются с трудностями при определении точной даты, свидетельствующей о нарушении прав граждан, обращающихся с иском. В связи с этим суд может оставить за собой право продлить время, которое требуется для изучения иска.

В любом случае спор, даже при его рассмотрении в суде, всегда подлежит разрешению. Однако, лучше не доводить до судебных разбирательств и решать земельные вопросы вовремя. Для этого нужно провести межевание своих участков и внести достоверные и узаконенные данные в кадастр.