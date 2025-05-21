«Зелёный сад» отремонтировал асфальтовую дорожку к школе № 46 в Рязани

Строительная компания «Зелёный сад» отремонтировала асфальтовую дорожку к школе № 46 в Рязани.

Учебное заведение находится в двух шагах от жилого комплекса Skyline. Первая очередь дома уже заселена, вторая будет сдана в ближайшее время. Дети из нового ЖК станут ученикам школы № 46.

Заботясь о подрастающем поколении, компания «Зелёный сад» за свой счёт отремонтировала асфальтовую дорожку, ведущую к центральному входу. На следующей неделе будет достроен пандус, который позволит удобно подходить к школе мамам с колясками и людям с инвалидностью.

Но только этим ГК «Зелёный сад» не ограничится. Рядом с учебным заведением будет смонтировано дополнительное освещение и установлено видеонаблюдение. Семьи, которые живут в ЖК Skyline, смогут наблюдать за тем, как сын или дочка идут в школу, в режиме онлайн. Дополнительная безопасность детей в приоритете для компании-застройщика.

Во дворе ЖК Skyline тем временем завершается благоустройство. Уже готовы спортивные площадки, в песочницу завезён белый кварцевый песок, проведён пробный пуск фонтана. Вдоль дома высаживают ели, в вазонах уже красуются гортензии, спиреи, остроцветковый вейник и виноград.…

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