Заслуженный врач РФ Осипов рассказал, какая доза алкоголя убивает мужчин и женщин

Опасной дозой алкоголя для женщин является более 7 порций спиртного в неделю, для мужчин — 14–15 порций. Об этом рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» главврач Домодедовской больницы, заслуженный врач РФ Андрей Осипов.

Эксперты Минздрава России рассчитывают одну дозу чистого алкоголя так: 20 граммов для женщин, 30 — для мужчин.

Употребление одной порции особой опасности не несёт, но, по словам Осипова, вредна любая доза алкоголя.

Злоупотребление спиртными напитками провоцирует развитие онкологии, заболеваний печени, в том числе цирроза, гипертонической болезни. У пьющих растёт риск инсульта и инфаркта.