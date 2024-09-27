Заслуженный врач РФ Осипов рассказал, какая доза алкоголя убивает мужчин и женщин

Опасной дозой алкоголя для женщин является более 7 порций спиртного в неделю, для мужчин — 14–15 порций. Об этом рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» главврач Домодедовской больницы, заслуженный врач РФ Андрей Осипов.
Употребление одной порции особой опасности не несёт, но, по словам Осипова, вредна любая доза алкоголя.
Злоупотребление спиртными напитками провоцирует развитие онкологии, заболеваний печени, в том числе цирроза, гипертонической болезни. У пьющих растёт риск инсульта и инфаркта.