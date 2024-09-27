Пятница, 27 сентября, 2024

Заслуженный врач РФ Осипов рассказал, какая доза алкоголя убивает мужчин и женщин

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от freepik

Опасной дозой алкоголя для женщин является более 7 порций спиртного в неделю, для мужчин — 14–15 порций. Об этом рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» главврач Домодедовской больницы, заслуженный врач РФ Андрей Осипов.

Эксперты Минздрава России рассчитывают одну дозу чистого алкоголя так: 20 граммов для женщин, 30 — для мужчин. 

Употребление одной порции особой опасности не несёт, но, по словам Осипова, вредна любая доза алкоголя. 

Злоупотребление спиртными напитками провоцирует развитие онкологии, заболеваний печени, в том числе цирроза, гипертонической болезни. У пьющих растёт риск инсульта и инфаркта. 

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