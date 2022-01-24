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Понедельник, 24 января, 2022
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Заммэра Рязани Борис Ясинский провел объезд территорий по обращениям жителей

7info

В понедельник, 24 января исполняющий обязанности заместителя главы администрации Рязани Борис Ясинский в ходе объезда Железнодорожного района по обращениям жителей дал ряд поручений руководству Дирекции благоустройства. Подробности сообщила пресс-служба мэрии.

Ясинский поручил почистить тротуар напротив Радиоуниверситета. Работу выполнят сотрудники Дирекции благоустройства города, также они посыпят пескосоляной смесью подходы к пешеходным переходам.

Чиновник поручил в кратчайшие сроки провести грейдирование частного сектора на улицах с 1 по 14 линию. Местные жители жаловались на состояние дорог.

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Ясинский поручил вывезти снег с улицы Гоголя. Дорога там расчищена, но снег оказался на тротуаре, остановках. Уборку поручено сделать к утру.

  • Заммэра Рязани Борис Ясинский провел объезд территорий по обращениям жителей
  • Заммэра Рязани Борис Ясинский провел объезд территорий по обращениям жителей
  • Заммэра Рязани Борис Ясинский провел объезд территорий по обращениям жителей
  • Заммэра Рязани Борис Ясинский провел объезд территорий по обращениям жителей
  • Заммэра Рязани Борис Ясинский провел объезд территорий по обращениям жителей
  • Заммэра Рязани Борис Ясинский провел объезд территорий по обращениям жителей
  • Заммэра Рязани Борис Ясинский провел объезд территорий по обращениям жителей

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