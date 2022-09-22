За сутки авиабилеты из России подорожали в десятки раз

Спрос на авиабилеты из России подскочил за сутки в 10-15 раз, а цены подскочили в десятки раз.

Об этом сообщает «Коммерсант».

Россияне скупили все доступные билеты в Дубай, Ереван, Астану и Стамбул.

Резкий рост спроса спровоцирован страхом перед возможным закрытием границ из-за мобилизации. Однако в нескольких аэропортах «Коммерсанту» рассказали, что не было случаев отказа в посадке на международный рейс по этой причине.

Ограничения на выезд затрагивают только тех, кто получил повестку из военного комиссариата. Они числятся в сводном реестре Минобороны, который доступен погранслужбе ФСБ. Такое пояснение дал «Коммерсанту» управляющий партнёр юридической компании «Позиция права» Егор Редин.