За ночь над Россией уничтожили и перехватили 296 украинских беспилотников

В период с 9 часов вечера 27 мая до 7 утра 28 числа над территорией России средства ПВО перехватили и сбили в общей сложности 296 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Беспилотники сбивали над разными регионами РФ, в том числе над Рязанской областью. Точное число уничтоженных над Рязанью объектов не называется.
Также вражеские БПЛА уничтожили по дороге на Москву.
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