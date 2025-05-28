За ночь над Россией уничтожили и перехватили 296 украинских беспилотников

В период с 9 часов вечера 27 мая до 7 утра 28 числа над территорией России средства ПВО перехватили и сбили в общей сложности 296 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Беспилотники сбивали над разными регионами РФ, в том числе над Рязанской областью. Точное число уничтоженных над Рязанью объектов не называется.

Также вражеские БПЛА уничтожили по дороге на Москву.