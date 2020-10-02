Житель Нижнего Тагила засудил полицейских за пытки

В Нижнем Тагиле мужчина отсудил 30 тысяч рублей после того, как оперативники заставляли его приседать и отжиматься. Об этом стало известно порталу «E1.ru».

Инцидент произошел на улице Островского в 2018 году. Потерпевший рассказал, что полицейские требовали от него признаться в каком-либо преступлении, на что тот ответил отказом. Тогда стражи порядка нанесли жертве не менее 40 ударов руками и ногами, надели на голову пакет, заставляли приседать и отжиматься, а потом сковали наручниками.

Впоследствии мужчина, опасаясь за свою жизнь, сознался в выдуманном им самим преступлении. При этом у потерпевшего диагностировали многочисленные кровоподтеки и ссадины.

В сентябре 2019 год суд признал всех трех оперативников виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Одного из них приговорили 5 годам, двоих — к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Сотрудники были незамедлительно уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, и никогда больше не окажутся в рядах правоохранителей.