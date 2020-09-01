Женщина пытала приемных детей в Омской области

Газета «КП» рассказала подробности издевательства над приемными детьми 50-летней жительницей деревни Зеленое Поле Таврического района.

Медики обнаружили на телах детей повреждения, которые могли быть получены во время пыток.

Сообщается, что женщина не ограничивалась тем, что морила их голодом, била и ставила в угол голышом. Так, ее 8-летняя дочь пожаловалась, что однажды ее наказали, заставив сесть в таз с кипятком.

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Кроме того женщина заставляла малышей днем неподвижно лежать на кровати, накрывшись с головой и задыхаясь.

Сама женщина полностью отрицает свою вину и утверждает, что дети лгут, чтобы их у нее забрали и отдали брату. Сейчас детей забрали в другую приемную семью, в вероятной злоумышленнице грозит реальный срок за истязание несовершеннолетних.