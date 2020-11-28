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Жена подговорила полицейских подбросить мужу наркотики, чтобы избавиться от него

Никита Брыкин

В Волгограде женщина решила отомстить супругу за скандалы и драки. Для этого она обратилась к знакомым из полиции, чтобы те подкинули мужчине наркотики. Однако афере помешала ФСБ, пишет портал «Readovka».

Подчеркивается, что помочь обиженной жене согласились начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков и местный участковый. Злоумышленники разработали план.

Сообщается, что супруга положила в вещи возлюбленного пакетик с наркотическими веществами, которые любезно предоставили ей друзья-силовики. Вскоре стражи порядка пришли с обыском и арестовали мужа.

План провалился после того, как сговор раскрыли специалисты ФСБ. Экс-полицейским предстоит ответить по статьям о превышении полномочий и незаконном обороте наркотиков в крупном размере, а их знакомой — по факту пособничества.

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