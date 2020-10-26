За убийство и расчленение преподавателя в Петербурге задержали геймера

Правоохранительные органы задержали 36-летнего жителя Петербурга, который подозревается в убийстве преподавателя. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Речь идет о старшем преподавателе биохимии Петербургского технологического института Екатерине Антонцевой, которую обнаружили убитой в своей квартире на улице Димитрова. Ее тело пролежало в квартире несколько дней. Ранее сообщалось, что женщина была обнажена.

По версии следствия, знакомый задушил женщину из личной неприязни, а затем, чтобы скрыть следы преступления, отрезал ей большой палец, чтобы разблокировать ее смартфон.

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Сообщается, что палец преподавателя нашли в квартире злоумышленника. По предварительным данным, женщина состояла с ним в близких дружеских отношениях. Мужчина увлекается видеоиграми.