Житель Набержных Челнов полгода жил с трупом возлюбленной

-

В Набережных Челнах мужчина жил в квартире, в которой полгода лежал труп его возлюбленной. Неладное почуяли его соседи.

Жители дома, в котором была сделана страшная находка, долгое время терпели неприятный запах. Его источник установить не получалось. Не выдержав, челнинцы обратились в полицию.

Прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что в одной из квартир дома разлагается труп. Тело принадлежит 47-летней местной жительнице. В квартире с телом жил мужчина. Он представился сожителем умершей.

Оказалось, что женщина тяжело болела и умерла ещё в октябре. Полгода её сожитель не решался расстаться с трупом, упаковал его в мешок и хранил в квартире. Мужчина хотел покончить жизнь самоубийством и даже написал записку с просьбой похоронить его рядом с возлюбленной, пишет KazanFirst.