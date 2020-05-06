В Рыбинске полицейский выстрелил в собаку

В Рыбинске полицейскому, который находился при исполнении, пришлось выстрелить в собаку.
Сотрудник прибыл по адресу, на который местные жители осуществили вызов. Там лежал мужчина. По всей видимости, он был в состоянии алкогольного опьянения. Рядом с мужчиной сидела собака.
Когда полицейский попытался установить, нуждается ли лежащий на земле мужчина в помощи, собака вцепилась в его руку. Из-за этого сотруднику пришлось выстрелить в животное.
Животное было убито, а полицейскому назначили лечение, пишет Ярославский Регион.
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