Просидевший полжизни именинник пытался убить экс-полицейского на дне рождения

Продолжается расследование уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины в Казани. Об этом пишет портал «Kazan First».
Сообщается, что 12 мая приятели отмечали день рождения подозреваемого. Во время застолья он поругался с 50-летним мужчиной, который ранее работал в правоохранительных органах.
Поводом к конфликту послужил печальный криминальный опыт именинника. Известно, что злоумышленник пробыл в местах лишения свободы 23 года. Он напал на жертву с ножом. В результате потерпевший попал в больницу с семью колото-резанными ранениями туловища.
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