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Новости мираПроисшествия

Молодая мама выкинула в реку умершего младенца в Челябинске

Никита Брыкин

В Челябинске 24-летняя мать инсценировала похищение семимесячного младенца, которого на самом деле родители сбросили в реку Миасс. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка. По предварительной версии, ребенок скончался от заболевания, после чего они взрослые избавиться от тела.

При этом накануне девушка заявила, что неизвестный преступник похитил у нее переноску с малышом по дороге домой.

По словам дамы, злоумышленник дернул ее за капюшон, она упала и только потом увидела, что пропала переноска с малышом. Девушка обратилась к прохожему, чтобы тот вызвал полицию. Мужчине показалось, что девушка ведет себя неадекватно, но все же он дозвонился до правоохранителей.

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