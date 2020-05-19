В Коврове массово уволили руководителей учреждений культуры

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В городе Коврове Владимирской области за один день уволили несколько руководителей учреждений культуры. По статье «без объяснения причин» были уволены директора музыкальных и художественных школ, а также Домов культуры.

Мэр города Юрий Морозов объяснил увольнения оптимизацией сферы культуры. Он отметил, что в учреждениях раздут штат. Например, в каждом ДК есть специалист по кадрам, а в администрации Коврова их всего два. Также в учреждениях культуры есть юрисконсульты. Морозов вы отметил, что не понимает, с кем они собираются судиться.

Не последнюю роль в этом решении сыграл и коронавирус. Бюджет потерял из-за пандемии почти 65,5 миллионов рублей. Кроме того, недополучат доходы и сами учреждения культуры. По подсчётам администрации, это ещё порядка 16,5 миллионов рублей.

Мэр также напомним, что в городе оптимизация идёт с 2018 года. В этот раз тоже ничего нового не будет. Вместо несколькольких школ сделают одну «Школу искусств» с одним директором, ДК объединят в «Центр культуры и досуга». Вся реорганизация коснётся только управленцев, остальные сотрудники продолжат работу.

Также Морозов разъяснил, почему руководителей уволили «без объяснения причин». Эта статья позволяет выплатить неплохие деньги. При этом с уволенными руководителями расставаться не собираются.