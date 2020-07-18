Врачи предложили пациенту с эпилептическим приступом полоскать рот петрушкой

В Коломне медики отказались госпитализировать 43-летнего местного жителя с эпилептическим приступом. Об этом пишет «Лента» со ссылкой на Telegram-канал Mash. СМИ опубликовало видео с места событий.

Сообщается, что в первый раз приступ произошел, когда мужчина ехал за рулем. Дома приступ повторился. На место происшествия прибыли медики, которые порекомендовали мужчине соблюдать постельный режим и полоскать рот травами (укропом, петрушкой), если приступ повторится.

При этом врачи не нашли никаких показаний для госпитализации. По словам родственников мужчины, из-за судорог он задыхался и терял сознание, лицо синело. Кроме того, больной так сильно прикусил язык, что у него началась асфиксия.

Отметим, что родственники мужчины написали жалобу в Минздрав.