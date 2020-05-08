Врачи бросили пенсионерку с коронавирусом и деменцией возле подъезда

В Екатеринбурге прокуратура проверяет информацию, согласно которой 90-летняя вдова ветерана ВОВ с положительным анализом на коронавирус вместо больницы оказалась под окнами своего дома. Об этом пишет портал «E1.ru».
Сообщается, что бабушка была на лечении в госпитале ветеранов войн, когда у нее подтвердился COVID-19. Затем ее перевели в ЦГКБ № 6 Екатеринбурга, после чего из-за подозрения на пневмонию для проведения КТ перенаправили в ЦГКБ № 24.
Однако утром 8 мая пенсионерку обнаружила внучка. Как пишет портал «URA.RU», медики скорой помощи высадили и оставили женщину с деменцией у подъезда дома.
«Она там, у подъезда сидела, падала, разбила лицо. А если бы я не вышла на балкон?» — рассказала родственница.
Сейчас женщина находится в больнице в Верхней Пышме. Ей оказывается вся необходимая помощь.
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