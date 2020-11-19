Возбуждено дело из-за пыток в детском центре в Новосибирске

Следователи возбудили уголовное дело о применении недозволенных методов воспитания в одном из центров языкового развития и творчества в Новосибирске. Об этом пишет «Российская газета».

По словам матери пятилетних двойняшек, одному из ее сыновей работница центра прижгла руку спичкой. Также злоумышленника била обоих детей и угрожала им расправой в случае, если те пожалуются родителям.

Возмущенная женщина написала заявление в полицию. Как считают сотрудники областной прокуратуры, стражам порядка не было принято законного и обоснованного решения.

Инициирована проверка. Действиям полицейских дадут оценку.