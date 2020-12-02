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Водитель убил прохожего, который оступился и облокотился на его машину

Никита Брыкин

Вынес приговор двум жителям Осташковского городского округа Тверской области, которых признали виновными в жестоком убийстве, пишет портал «Афанасий бизнес».

Инцидент произошел 1 февраля. Двое приятелей распивали спиртные напитки около автомобиля одного из них. Машина стояло около магазина. Мимо шел 56-летний знакомый. Мужчина оступился и схватился за капот машины, чтобы удержать равновесие.

Эти действия вызвали недовольство у хозяина авто. Он решил убить неаккуратного мужчину. Злоумышленники отвезли его к заброшенному ангару. Там они заставили жертву залезть в багажник. После этого мужчину отвезли к берегу реки Осницкая.

Там потерпевшего избили руками, ногами и металлическим крюком. Избитого мужчину перетащили на лед реки. Он провалился и утонул.

Один из убийц проведет в исправительной колонии строгого режима 15 лет, второй – 11 лет 15 дней.

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